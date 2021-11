Arrepentido: Caleb Plant se disculpa por insultar a la mamá de Canelo

Caleb Plant se mostró arrepentido tras su derrota ante Saúl “Canelo” Álvarez y no sólo eso: el mexicano reveló que su rival le pidió perdón por insultar a su mamá, doña Ana María Barragán.

El 21 de septiembre, durante una conferencia de prensa en Los Ángeles para promocionar la pelea, Canelo y Plant terminaron agarrándose a golpes porque, supuestamente, el estadounidense insultó a la madre del mexicano.

En el video se puede ver a “Canelo” esquivando un izquierdazo y contraatacando a su rival, hecho que dejó a Caleb Plant con un par de heridas en la cara.

Horas después, el mexicano subió un video a sus redes sociales con un contundente “¡No hables de mi mamá!”

Don’t talk about my mom. pic.twitter.com/f1HQlEfUUE

En entrevistas posteriores, Caleb Plant afirmó que no lanzó improperios contra Ana María Baragán, sin embargo, el asuntó calentó aún más la pelea.

Ahora, Saúl Álvarez hizo público que Plant le pidió disculpas por insultar a su madre.