Liga MX dice adiós al formato del draft

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de 28 años, el Régimen de Transferencias en la Liga MX cambia de formato y mecanismo; en junio próximo todo será de manera virtual, ya no se tendrá una sala de negociaciones.

Sólo se mantiene la semana del futbol con seminarios y juntas de clubes con las Comisiones de la Federación Mexicana de Futbol, así lo anunció el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla.

“Se va hacer estrictamente vía electrónica, ya no va a haber esa reunión final para las transferencias correspondientes a jugadores con contrato. La reunión como tal que ustedes están acostumbrados a cubrir, ésa ya no tiene razón de ser, ésa ya no, ésa ya no se va a dar”.

Bonilla señaló que hacer el Draft de manera electrónica es una práctica que ya se venía haciendo desde tiempo atrás, y lo único nuevo que se implementó fue el alargue en las fechas del cierre de registros, el cual será hasta el 18 de diciembre de este año.

"Es un sistema establecido hace muchos años, el hecho de que hubiera una reunión en un día predeterminado no significaba que las operaciones no se hicieran desde las oficinas, desde una casa y así se hará de ahora en adelante porque ya no habrá esa reunión final", dijo Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX.

Por otro lado, la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol siguen buscando reunirse con la Conmebol para un posible regreso a la Copa Libertadores y Copa América.

“Estamos a la espera de que se tranquilicen las situaciones. Yo creo que ya será, por obvias razones, hasta el año que entra, pero la intensión de las partes está presente”, declaró Enrique Bonilla.

Este martes se presentó el balón para el Torneo Clausura 2019 que se utilizará en la Liga MX, Ascenso MX y Liga MX Femenil.