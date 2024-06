Cameron Brink se pierde la WNBA y Olímpicos tras desgarro de ACL

La delantera de Los Angeles Sparks, Cameron Brink, se perderá el resto de su temporada de novata en la WNBA y los Juegos Olímpicos de París tras sufrir un desgarro del ligamento anterior cruzado (ACL) de la rodilla izquierda durante el partido del martes contra las Connecticut Sun.

Los Sparks anunciaron la lesión el miércoles. Brink, la selección número 2 en el draft de 2024, había sido titular en los 15 partidos de los Sparks esta temporada.

"Nunca piensas que te sucederá a ti" , escribió Brink en Instagram. "Esto es difícil de comprender, pero sé que sólo me hará más fuerte. No me define el baloncesto, sino es algo que amo profundamente y trabajaré todos los días para volver a ello" .

Cameron Brink was carried to the locker room after this play. pic.twitter.com/5TptEkw65a — SportsCenter (@SportsCenter) June 18, 2024

Brink promediaba 8.1 puntos, 5.7 rebotes y 2.5 tapones. La lesión ocurrió a menos de cuatro minutos de iniciar el partido -una derrota por 79-70 en el Mohegan Sun Arena- cuando resbaló mientras penetraba hacia la canasta. Fue ayudada a salir de la cancha y llevada al vestuario debido al dolor.

Brink, quien ganó un campeonato nacional con Stanford en 2021, fue nombrada recientemente para el equipo femenino de 3x3 de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de París. Será reemplazada en la lista olímpica.

"Nuestros pensamientos están con Cameron y le deseamos una pronta recuperación”, dijo USA Basketball en un comunicado. “USA Basketball comenzará el proceso de selección de un atleta para unirse al Equipo Nacional Femenino 3x3 de Estados Unidos de 2024 ".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝐂 (@cameronbrink22)

La entrenadora recientemente retirada de Stanford, Tara VanDerveer, expresó su confianza en que Brink regresará mejor que nunca la próxima temporada.

"Me siento muy mal por Cam" , dijo VanDerveer. "Estaba muy entusiasmada con su temporada de novato y los Juegos Olímpicos de París" .

En cuanto a los Sparks, deben seguir adelante en 2024 a pesar de la ausencia de una parte crucial de la reconstrucción de su franquicia. Los Ángeles ha estado fuera de los playoffs en las últimas tres temporadas y con un inicio de 4-11, tampoco está en buena posición para esta postemporada.

Cameron Brink shared a message after the news of her left torn ACL. pic.twitter.com/F8nPEgmCsd — espnW (@espnW) June 19, 2024

Los Sparks todavía cuentan con la delantera novata Rickea Jackson, quien promedia 10.3 puntos y 3.6 rebotes. Li Yueru, una pívot china en su segunda temporada en la WNBA, también verá más minutos. Los Sparks esperan el regreso de Azura Stevens, quien aún no ha jugado esta temporada debido a una lesión en el brazo izquierdo. Los Sparks (4-11) se dirigen a Nueva York para jugar dos partidos contra el Liberty el jueves y sábado.

Con información de ESPN.