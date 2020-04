Cancelan el Abierto Británico de golf por primera vez desde 1945

Londres.- El Abierto Británico no se jugará este año por primera vez desde 1945, luego que los organizadores del campeonato más antiguo del golf decidieran que se dispute el año próximo en el campo de Royal St. George y que la edición 150 será en St. Andrews en 2022.

El golf intenta rearmar su calendario de 2020, interrumpido por la propagación del nuevo coronavirus.

Las organizaciones regentes del golf anunciaron el lunes la reprogramación de las otras tres grandes citas. El Campeonato de la PGA se jugará entre el 3 y 9 de agosto en San Francisco; el Abierto de Estados Unidos será entre el 14 y 20 de septiembre en Mamaroneck, Nueva York; y el Masters se escenificaría en noviembre, dos semanas antes del feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos.

It is with a heavy heart that we have to cancel The Open for the first time since WWII. We appreciate that this will be disappointing for a great many people but we have to act responsibly during this pandemic and it is the right thing to do.

