Cancelan el Gran Premio de la F1 en Japón por COVID

MÉXICO.- La Fórmula 1 informó que el Gran Premio de Japón 2021 fue cancelado por segundo año consecutivo a causa de la pandemia de COVID-19.

A través de su cuenta de Twitter la Fórmula 1 hizo el anuncio oficial, "estamos tristes por no poder competir con ustedes este año, estamos ansiosos por verlos nuevamente en 2022".

"Desafortunadamente, ya no podemos correr en Japón este año. Esperamos verte en 2022" , agregó en un tweet la Fórmula 1.

BREAKING: The 2021 Japanese Grand Prix has been cancelled



速報:2021日本グランプリ中止#JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/LtdJtiYY2E