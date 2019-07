Agencias

El argentino Leo Messi, el portugués Cristiano Ronaldo, el belga Eden Hazard y el francés Kylian Mbappe, destacan entre los diez candidatos el premio 'The Best' de la FIFA al mejor jugador de la temporada 2018-19, donde no está ningún futbolista español.

Messi no ganó casi ningún título grupal con el Barza pero forma parte de los aspirantes al The Best (Foto: @LigadeCampeones)

Además de Messi, CR7, Hazard, fichaje este verano del Real Madrid; y Mbappe, entre los diez finalistas anunciados por la FIFA están, entre otros, el holandés nuevo barcelonista Frenkie De Jong; el egipcio Mohamed Salah, ganador con el Liverpool de la Liga de Campeones, y el inglés Harry Kane.

El equipo con más representantes es el Liverpool, pues junto a Salah están el senegalés Sadio Mané y el holandés Virgil van Dijk.

No están en el elenco el aún vigente ganador del premio, el croata Luka Modric; el brasileño Neymar ni el francés Antoine Griezmann. También faltan en la lista ilustres como Paul Pogba o Luis Suárez, habituales de estos galardones, o jugadores que han hecho méritos como Alisson, portero del Liverpool campeón de Champions League y campeón de la Copa América; Bernardo Silva (MVP de la Premier League) y jugadores como el argentino Sergio Agüero, el coreano Hyung Min Son, el sueco Eriksen, o el belga Kevin De Bruyne.

Los diez finalistas para el The Best al Mejor Jugador, son:

Cristiano Ronaldo (POR/Juventus Turín).

Frenkie De Jong (HOL/Barcelona).

Matthijs de Ligt (HOL/Juventus Turín).

Eden Hazard (BEL/Real Madrid).

Harry Kane (ING/Tottenham).

Sadio Mané (SEN/Liverpool).

Kylian Mbappe (FRA/PSG).

Lionel Messi (ARG/Barcelona).

Mohamed Salah (EGI/Liverpool).

Virgil van Dijk (HOL/Liverpool).

Entrenadores

Los 10 finalistas son los siguientes:

Pep Guardiola (ESP), del Manchester City; Djamel Belmadi (ALG), seleccionador de Argelia; Didier Deschamps (FRA), seleccionador de Francia; Marcelo Gallardo (ARG), del River Plate; Ricardo Gareca (ARG), de Perú; Jurgen Klopp (ALE), entrenador del Liverpool; Mauricio Pochettino (ARG), entrenador del Tottenham; Fernando Santos (POR), seleccionador de Portugal; Erik ten Hag (HOL), del Ajax Amsterdam, y Tite (BRA), de Brasil.

Entre las mujeres

FIFA ha publicado el nombre de las 10 futbolistas que optan al Premio The Best a Mejor futbolista de la temporada.

Como no podía ser de otro modo, Estados Unidos encabeza el listado de futbolistas con cuatro representantes, toda vez que Rapinoe, Morgan, Julie Johnson y Rose Lavelle optan a tan preciado galardón.

El resto de candidatas a alzarse con el premio son: Sam Kerr (Australia), Vivianne Miedema (Holanda), Lucy Bronze y Ellen White (Reino Unido), Caroline Hansen y Ada S Hegerberg (Noruega) y Wendie Renard (Francia)

(Info: espn, record y marca)