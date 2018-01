¿Carlos Peña será el nuevo jugador del Cruz Azul?

Agencia

Ciudad de México.- Pedro Caixinha, entrenador del Cruz Azul, ofreció una entrevista para TDN, en la que explicó que Carlos Peña, a quien el DT portugués llevó hace seis meses al Rangers de Escocia, sí está en los planes de La Máquina para llegar como refuerzo para el Clausura 2018, según el portal Marca.

"Sí, claro, Carlos está entre las posibilidades de refuerzos", comentó.

El entrenador contó además que, "Carlos llegó muy bajo de nivel a Escocia. Cuando yo llego al Santos, lo vi en el León y le dije a Alejandro (Irarragorri): 'lo quiero para el Santos'. Él me dijo: 'no nos alcanza'. Siempre me gustó su forma de jugar. Espero que en uno o dos días se resuelva su situación".

Ni Rangers ni Cruz Azul han hecho oficial el movimiento, pues si algo se debate es la manera en la que llegará al conjunto celeste, que lo pretende a préstamo, mientras que Rangers busca venderlo. Los escoceses desean más de tres millones de dólares por sus servicios, pero la Máquina quiere ponerlo a prueba para después definir si se lo queda de manera definitiva o lo regresa cuando se termine el acuerdo, según el portal ESPN.

Sobre Carlos Fierro, Javier Salas y José Madueña, dijo que "les di el visto bueno cuando la directiva me platicó que llegarían al equipo".

En el caso del Chaco Giménez, contó que "le dije que podía quedarse a entrenar a la Sub-17, a la 20... porque sé que su ideal es ser entrenador, pero me dijo que quería seguir jugando".

En cuanto a su estancia en La Máquina, indicó que "Cruz Azul es una familia que está comprometida. A México he venido a trabajar, no a vender espejitos. Cuando llegas a un club grande, debes hacerlo con una sola mentalidad: la de ganar. Es verdad, los 20 años que el Cruz Azul está sin título cuentan, pero no podemos cargar eso en nuestras espaldas, tampoco los jugadores", señaló.

De Paco Jémez explicó que "dejó un trabajo extraordinario y ahora continuaremos con esa idea".