Carlos Sainz le dice adiós al GP de Arabia Saudita por apendicitis

Carlos Sainz no tendrá la oportunidad de correr en el Gran Premio de Arabia Saudita 2024, ya que fue diagnosticado con apendicitis, dejando al piloto de 18 años Oliver Bearman como su reemplazo para el sábado 09 de marzo.

La Fórmula 1 compartió la desafortunada noticia en sus redes sociales, sin embargo, también reveló que Ferrari llenaría su asiento con Bearman, quien marcará su debut en la F1 en tan solo unas horas.

Oliver Bearman is set to make his F1 debut stepping in for Carlos Sainz.



Carlos has been diagnosed with appendicitis and will require surgery.



