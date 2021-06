Carlos Tevez anuncia que se va de Boca Juniors

BUENOS AIRES.- El atacante Carlos Tevez, capitán y último gran ídolo de Boca Juniors, anunció el viernes que deja el club.

"No voy a seguir en el club, no es una despedida sino un hasta pronto porque siempre voy a estar para el hincha y para el pueblo xeneize, no como jugador sino como el Carlitos de la gente", dijo Tevez en una conferencia de prensa en el estadio La Bombonera.

Tevez, de 37 años, hará uso de una cláusula de salida del contrato sin costo a partir del 30 de junio.

En el club boquense Tevez levantó 11 títulos, entre ellos la Copa Libertadores de 2003 y la Copa Intercontinental ese mismo año. El último trofeo fue la Copa Maradona en enero.