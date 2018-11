Carlos Vela integra el equipo ideal de la MLS

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El mexicano Carlos Vela fue elegido por la Liga Mayor de Fútbol Soccer estadunidense (MLS) como uno de los mejores 11 jugadores del campeonato, en una formación de tres defensas, cuatro mediocampistas y tres delanteros.

Vela, quien también es finalista del premio Landon Donovan MLS MVP y Nuevo Jugador del año de la liga, es el primer jugador en la historia de Los Ángeles FC, fundado en 2014 y que jugó su primera temporada este 2018 en la MLS, en aparecer en esta lista, publica el portal web del periódico Milenio.

El mexicano, de 29 años de edad, tuvo participación en 28 encuentros, de los cuales, en 26 fue titular; en ese lapso anotó 14 goles, aunque disparó 97 veces en la campaña; además, dio 13 asistencias en dos mil 378 minutos jugados.

Cabe resaltar que el seleccionado mexicano fue nombrado capitán del equipo de las estrellas de la MLS que enfrentó y perdió frente a Juventus en penales; además, Vela fue nombrado en seis ocasiones al Equipo de la Semana de la liga y fue seleccionado como el mejor jugador de la semana en la fecha 33.

