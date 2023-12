Carlos Vinicius del Fullham ¿será el nuevo delantero de Rayados?

Todo indica que ya habría una oferta inicial de Rayados por el jugador Carlos Vinicius de 28 años de edad, de acuerdo a Sky Sports News.

"Rayados de Monterrey ha hecho un primer acercamiento al Fulham por el fichaje del delantero Carlos Vinicius", mencionó el medio en su reporte en inglés.

🚨 Monterrey have made an initial approach to Fulham over the signing of Carlos Vinicius. 🇲🇽



(Source: Sky Sports) pic.twitter.com/TlfoMtLg01