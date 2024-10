Casco de Checo para el GP de México se inspira en la lucha libre

Sergio Pérez decidió rendirle honor a sus raíces en el Gran Premio de la Ciudad de México 2024 y qué mejor que con casco edición especial inspirado en la lucha libre y su tierra, Jalisco.

Este fin de semana, el piloto de Red Bull Racing buscará regresar al podio en la actual temporada de la Fórmula 1.

Su misión será hacerlo en el Autódromo Hermanos Rodríguez frente a los miles de aficionados que lo apoyarán.

On 🔝 in Mexico City 📍 ⏮️ 2023 #F1 || #MexicoGP pic.twitter.com/q6UtVTvlzR

Durante su visita al país Checo optará por usar un casco, que de acuerdo con su escudería, es un ‘casco especial para una carrera especial. Un casco para luchar en la pista’.

A través de redes sociales, Red Bull compartió un vistazo de cerca del nuevo accesorio del tapatío:

En la parte de arriba se muestra la máscara de un luchador en color rojo con un fondo azul y detalles en dorado, mientras que en la parte de atrás se simula una cuerda para ajustar.

Un casco especial para una carrera especial 🇲🇽 Un casco para luchar en la pista A special lid for a special race 🇲🇽 A helmet to wrestle on track! #F1 || #MexicanGP

Getting up close with the helmet 👀



Una mirada de cerca al casco 👀#F1 || #MexicanGP 🇲🇽 pic.twitter.com/C726yCU0UV