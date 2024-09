Casinos cruzan los dedos por nocaut del 'Canelo' contra Berlanga

Saúl 'Canelo' Álvarez ha dejado claro en los últimos días que su objetivo es noquear a Edgar Berlanga en su próximo combate, y los casinos de Las Vegas parecen estar de acuerdo.

Las casas de apuestas confían en el poder de los puños del mexicano, a pesar de que Álvarez lleva 1,043 días sin lograr una victoria por nocaut, lo que equivale a casi tres años de espera.

Este combate, que se llevará a cabo el 14 de septiembre en la T-Mobile Arena, tiene al 'Canelo' como claro favorito gracias a su amplia experiencia frente a Berlanga, quien es de origen puertorriqueño.

It's 🇲🇽 vs 🇵🇷 on Saturday 9/14 as Unified Super Middleweight World Champion @Canelo battles unbeaten hard-hitting @EdgarBerlangaJr, live on PBC PPV on @PrimeVideo from @TMobileArena!



Plus, WBA Middleweight World Champion @Laraboxing takes on two-division world champion… pic.twitter.com/SOcBuPVvDf