Atlas celebró en 'grande' sus 102 años, anunció adquisición

JALISCO.- Atlas cumple 102 años y la directiva le tiene un 'regalo' para la afición, se trata de un delantero más para cubrir su falta de gol.

De acuerdo con Vanguardia MX, Atlas cumplió 102 años de fundación y la directiva rojinegra ya tiene planeado un regalo para la afición, un experto en la materia.

Los rojinegros están en la búsqueda de un delantero que acompañe a Octavio Rivero y hay candidatos en el fútbol brasileño pero nada en concreto.

“Considero que en la parte del equipo ya tenemos a los jóvenes, pero no hemos logrado tener una columna vertebral que pueda hacer que éstos rindan y aprendan más. Hoy tenemos falta de consolidación en el centro delantero, para mí la columna vertebral es el portero, el central, el contención, un medio ofensivo y el número “9”; ahí es en donde todavía no me siento tan confiado y todavía nos falta encontrar algo para la defensa central que complemente el buen trabajo de Leiton”, dijo Gustavo Guzmán, director deportivo del Atlas.

En el presente torneo no han marcado un gol en cuatro partidos y su sequía no los tiene en último lugar ya que han conseguido dos empates sin goles, el último el fin de semana pasado ante Lobos BUAP.

A pesar de eso, Gustavo Guzmán espera mejorar en las próximas fechas.

“Si bien los resultados no nos han favorecido y tenemos la ridícula cifra de cero goles en cuatro juegos de Liga, estamos muy contentos, porque ha sabido combinar a los jóvenes con los viejos y entiende la filosofía del Club mejor que nadie”, señaló.

En 102 años han conseguido un título, en 1951, y en su historia tienen tres descensos.