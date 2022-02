Final de la Champions podría cambiar de sede por conflicto entre Rusia-Ucrania

Este martes el primer ministro británico, Boris Johnson, descartó que Rusia albergue competiciones de fútbol internacional después de que Moscú haya reconocido las regiones separatistas prorrusas en el este de Ucrania.

Las declaraciones causan incertidumbre por la final de la Champions League que está estipulada para el 28 de mayo en San Petersburgo.

Prime Minister Boris Johnson says it is inconceivable that the Champions League Final should take place in St Petersburg in Russia given the political situation in Ukraine. pic.twitter.com/swC0QkhyWj