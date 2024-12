Charles Leclerc lidera la P1 en Abu Dhabi; Ferrari batalla con McLaren

El Gran Premio de Abu Dhabi 2024 ha comenzado este viernes con emociones y desafíos para Ferrari, que busca remontar una difícil batalla contra McLaren por el Campeonato de Constructores.

Aunque Charles Leclerc lideró la primera sesión de entrenamientos libres con un tiempo de 1'24"321, el monegasco enfrentará un duro golpe: una penalización de 10 posiciones en la parrilla tras cambiar la batería de su monoplaza.

Durante la sesión, Leclerc pasó varios minutos en el garaje mientras los ingenieros ajustaban su Ferrari. En paralelo, su hermano Arthur Leclerc tuvo la oportunidad de subirse al coche de Carlos Sainz Jr. como parte del programa de desarrollo de jóvenes pilotos de Ferrari.

