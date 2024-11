Checo buscará destacar en el GP de Las Vegas tras un año complicado

Con solo tres carreras restantes en el calendario, Sergio Pérez tiene importantes desafíos por delante en la recta final de la temporada 2024.

El más urgente es recuperar su rendimiento tanto a nivel personal como en el manejo del RB20, y el Gran Premio de Las Vegas será crucial en este esfuerzo.

Este circuito urbano, que favorece su estilo de conducción, ofrece una gran oportunidad para que el mexicano recupere confianza tras quedar sin puntos en las recientes carreras de México y Brasil (sin contar la Sprint Race).

Además, los puntos que logre serán fundamentales para Red Bull Racing, ya que el equipo aún compite por asegurar el Campeonato de Constructores.

La cita en Las Vegas será más que una carrera: será el escenario donde Pérez buscará demostrar su capacidad y terminar la temporada en alto.

“Llegamos a un fin de semana muy importante en Las Vegas para el equipo. Esta carrera del año pasado era totalmente desconocida, era una carrera completamente nueva, era una superficie nueva para todos nosotros y estábamos en temperaturas en las que no solemos correr”, sentenció Checo, quien es octavo en el Campeonato de Pilotos con 151 puntos.

“Si bien es una carrera espectacular, para todos los que asisten y miran desde casa, es una carrera en la que sé que debo rendir al máximo y sacar el máximo partido a este auto y a mi propio rendimiento. He estado trabajando con el equipo y siento que São Paulo fue mucho más competitivo de lo que pudimos demostrar, así que vamos a unirnos para los últimos tres”.

El año pasado, en la primera edición del evento en The Strip, Pérez cruzó la bandera a cuadros en tercer lugar, después de su compañero Max Verstappen, ganador de la carrera, y Charles Leclerc, de Ferrari, segundo.