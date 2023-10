Checo Pérez abandona GP de México tras choque en primera curva

El piloto mexicano Sergio Pérez tuvo que abandonar el Gran Premio de México después de un incidente en la primera curva que puso fin a sus posibilidades en la carrera, mientras tanto, Max Verstappen se posicionó como líder.

En la salida, los dos Red Bull buscaron aprovechar, cuando Max Verstappen se colocó entre los Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz, mientras Checo Pérez avanzó del quinto al tercer lugar, tratando de atacar por el exterior.

