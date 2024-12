Checo Pérez: cerca de la eliminación en dos ocasiones en Abu Dhabi

En la sesión de calificación del Gran Premio de Abu Dhabi, que marcó el cierre de la temporada 2024 de la Fórmula 1, Sergio Pérez se encontró al borde de la eliminación en dos ocasiones, a pesar de la notable mejora en el rendimiento de su monoplaza.

Su primer momento crítico ocurrió en la Q1, cuando le anularon su tiempo por exceder los límites de pista. En un intento por revertir la situación, solicitó a su ingeniero de carrera, Hugh Bird, que revisaran la decisión.

Sin embargo, ante la tardanza en la respuesta, optó por realizar otra vuelta con neumáticos nuevos. Al final, su registro original fue restablecido, pero no sin consecuencias:

“La Q1 comprometió nuestra clasificación porque gastamos un set que nos comprometió el resto. Bueno, desde el coche es sensible. Sabía que estaba dentro. Tuve las sensaciones porque forcé bastante en la (curva) 2. Pero a la vez es una pena, creo que no deberían estar sancionando los límites de pista si no pueden controlarlo adecuadamente”, comentó el tricolor.

En la segunda etapa, Pérez ya no tenía posibilidades de avanzar hasta que le quitaron el registro a Charles Leclerc, de Ferrari, lo que le permitió avanzar milagrosamente a la décima posición.

A pesar de esto, los desafíos no terminaron ahí. Durante la Q3, una salida en solitario le costó su posición final en la parrilla, ya que los nueve pilotos restantes lo superaron, dejándolo estancado en el décimo lugar.

