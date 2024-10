“Checo” Pérez asegura que continuará en Red Bull, pese a rumores

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez ha dejado claro que continuará con la escudería Red Bull la próxima temporada, a pesar de los rumores que especulan sobre su posible salida.

Durante una entrevista, Pérez afirmó que los comentarios externos no afectan su enfoque y que su contrato está vigente, por lo que no tiene dudas sobre su futuro en el equipo.

"La realidad es que no me voy, no me voy a ningún lado", afirmó Checo Pérez sobre su permanencia en la escudería de Red Bull.



