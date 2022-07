Es una pista que no le favorece y una vez más le ha cobrado factura a Sergio "Checo" Pérez. El Hungaroring no le va al mexicano y para muestra lo ocurrido este sábado, donde quedó eliminado en la Q2.

Pese a que logró una vuelta con buen tiempo al principio de esta etapa, el tiempo le fue retirado por supuestamente superar los límites. Esta situación más tarde fue corregida por la F1 y se le devolvió el tiempo.

No fue el día que esperábamos! Todo nos salió mal, mañana vamos a darlo todo para minimizar el daño. #NeverGiveUp #HungarianGP Wasn’t the day we expected. Everything went wrong. Tomorrow we will do everything to minimize the damage. pic.twitter.com/w6aj2EsAWq

En los últimos minutos de la Q2, el mexicano estaba en los pits y no volvió a salir, por lo que quedó fuera de pelear por la pole. Ahora, "Checo" arrancará el domingo la carrera en el puesto 11.

Tras quedar fuera, estas fueron las palabras del mexicano a los micrófonos de la F1:

George Russell ganó la primera pole de su carrera en la Fórmula Uno con una veloz vuelta de clasificación el sábado en el Gran Premio de Hungría.

Le dio a Mercedes su primera pole de la temporada el mismo día que el campeón de la F1 Max Verstappen, que encabeza las posiciones, perdió potencia y acabó 10mo, su peor clasificación en esta campaña.

THAT'S POLE BABY!! WE DID IT!!



Unbelievable job from the whole team to take us from our toughest Friday to our best Saturday together so far. YES TEAM!! 👊 pic.twitter.com/gYh3JDVVD3