“Checo” Pérez gana segundo lugar en Gran Bretaña pese a dificultades

Sergio “Checo” Pérez logró subir al podio con el segundo lugar en el Gran Premio de Gran Bretaña, pese a las dificultades.

El mexicano por fin festejó en el circuito de Silverstone y lo hizo de una manera soñada, porque tras presentar problemas al inicio de la carrera le costó remontar desde el lugar 16 y logró quedar en segundo lugar.

We've just about calmed down 😲 Celebrating your Driver of the Day, @SChecoPerez 🇲🇽 #BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/cRF1CA3OxY