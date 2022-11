“Checo” Pérez gana tercer lugar en el campeonato de la F1 2022

Abu Dhabi fue la sede para disputarse el campeonato de pilotos de la Fórmula uno, donde nuestro querido mexicano Sergio “Checo” Pérez logró un tercer lugar en la competencia.

Thanks guys and happy retirement Seb 💪 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/UFnYSJYev5 — Sergio Pérez (@SChecoPerez) November 17, 2022

Two wins, 11 podiums and a first-career Pole Position 👏



You can be incredibly proud of this season, @SChecoPerez 🏆 pic.twitter.com/sQzhDTXTCC — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 20, 2022

Tras las 58 vueltas que se corrieron en Yas Marina, Max Verstappen, cerró como el campeón con 454 puntos.

The latest 🏆 for the 2022 collection 💪 @Max33Verstappen 🦁 pic.twitter.com/NCkJZcaS1E — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 20, 2022

Cabe mencionar que Sebastian Vettel vivió su última carrera en la pista.

Sebastian Vettel le dijo adiós a la #F1, y los fans replicaron el saludo hacia él. 👋❤️#AbuDhabiGP 🇦🇪 pic.twitter.com/SYvw9UCxq7 — MotorLat #AbuDhabiGP 🇦🇪 (@motorlat) November 20, 2022

Campeonato de pilotos

1 Max Verstappen - 454 puntos

2 Charles Leclerc - 308 puntos

3 Checo Pérez - 305 puntos

4 George Russell - 275 puntos

5 Carlos Sainz - 246 puntos

Campeonato de constructores

1 Red Bull - 759 puntos

2 Ferrari - 554 puntos

3 Mercedes - 515 puntos.

(Con información de El Universal)