Checo Pérez se mantiene como piloto de Red Bull

Las especulaciones sobre el futuro de Checo Pérez han llegado a su fin. El piloto mexicano seguirá formando parte del equipo Red Bull, confirmaron hoy después de una reunión en Milton Keynes. La escudería notificó a sus empleados que no habrá cambios en su alineación para las 10 carreras restantes del calendario de la Fórmula 1.

Time to re-group as a team, but also to have some rest with our families.

There's still a long championship ahead, so we're going to work together to get back where we belong.



Es hora de reagruparnos como equipo, pero también de descansar un poco con nuestras familias.

