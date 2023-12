‘Checo’ Pérez obtiene su trofeo como subcampeón de la F1

Sergio ‘Checo’ Pérez recibió en sus manos su trofeo como subcampeón de la temporada 2023 de la Fórmula 1, en la gala organizada por la FIA, donde estuvo acompañado de su esposa, Carola Martínez.

El presidente de la F1, Stefano Domenicali fue el encargado de entregar el preciado trofeo de subcampeón al piloto tapatío de 33 años.

‘Checo’ agradeció en sus redes sociales, el intenso apoyo que recibió por parte de la escudería Red Bull Racing, de su familia y de sus fanáticos alrededor del mundo.

Además, mencionó que a pesar de haber tenido malos momentos a lo largo del año, nunca se dio por vencido.

Second best in the world. Had some rough times this season, but the important thing is we never gave up.

We've learned a lot and we'll come back even stronger in 2024. We achieved everything as a team! Great job @redbullracing !@Max33Verstappen deserves that championship more… pic.twitter.com/ZHU9nrZ25b