Checo Pérez piloto del día en el GP y finaliza en 5to lugar en carrera

El tapatío, Sergio Pérez; este domingo 2 de abril ha sumado 11 puntos, adueñándose del récord de la vuelta rápida, pese a quedarse en el quinto lugar del Gran Premio de Australia 2023, fue elegido como el piloto del día en la tercera fecha del campeonato.

What a crazy race! At the end we had a good recovery and managed to minimize the damage from a very frustrating Saturday.

Good result for the team at the end. Now looking forward to the next one in Baku. #australingp pic.twitter.com/oZF8IjBU65