¡Histórico! Checo Perez, primer piloto mexicano en conseguir la pole position

Sergio "Checo" Pérez hizo historia en el Gran Premio de Arabia Saudita luego de conseguir la primer pole position de su carrera tras registrar la mejor vuelta en el circuito de Yeda con un tiempo total de un minuto, 28 segundos y 200 milésimas.

Tuvieron que pasar 216 carreras para que el tapatío pudiera arrancar en el primer sitio de la parrilla. De esta manera, "Checo" Pérez se convierte en el primer piloto mexicano en conseguir la pole position.

Tras este resultado la Fórmula 1, Red Bull y hasta el Wolverhampton llenaron de felicitaciones a Checo Pérez.

Twitter se llenó de comentarios positivos nacionales e internacionales por el resultado histórico de Sergio "Checo" Pérez en el Gran Premio de Arabia Saudita.

At the 2️⃣1️⃣5️⃣th attempt 💪 @SChecoPerez will start the #SaudiArabianGP from Pole Position ☝️ pic.twitter.com/Z9I0mX7AgK

The first Mexican driver to put it on pole! 👊



Take a bow @SChecoPerez 🙌#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/Ey8IKKplbf