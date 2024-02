‘Checo’ Pérez presume su casco para la temporada 2024 de la F1

Sergio ‘Checo’ Pérez hizo un espacio en su apretada agenda para mostrar a sus fanáticos tricolores e internacionales, el casco especial que lo acompañará en la emocionante temporada 2024 de la Fórmula 1.

En un video publicado en las redes sociales de Red Bull Racing, el piloto tapatío explicó que para este año eligió el color blanco como la base de su artículo de protección y el amarillo para resaltar los laterales sin olvidarse del logo de Red Bull y de sus patrocinadores.

En la parte superior se mantiene con orgullo la bandera de México, mientras que adelante se observa la palabra ‘Jalisco’, su estado de origen, y atrás la famosa frase ‘Never give up’.

¡Hola, new helmet! 🎨 Presenting @SChecoPerez 's lid for 2024 😍 pic.twitter.com/tmyg9wxKY9

Checo Pérez compartió en sus redes sociales oficiales algunas fotografías él portando con orgullo su casco. Los fanáticos de la escudería alada y del mismo Checo, demostraron su apoyo incondicional en esta nueva temporada, la cual asegurán será de muchos éxitos.

“No puedo esperar a ver este casco en la pista”, expresó.

Can’t wait to see this helmet out on track pic.twitter.com/wCVsBltduS