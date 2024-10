Checo Pérez promete darlo todo en el GP de México pese a salir en el lugar 18

Ante una afición de más de 150 mil personas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Sergio “Checo” Pérez agradeció el apoyo incondicional de sus seguidores y prometió darlo todo en el Gran Premio de la Ciudad de México, pese a partir desde el puesto 18 en la parrilla de salida. Durante el desfile de pilotos a bordo de autos clásicos, el mexicano expresó su compromiso y emoción al correr en casa, destacando que su mayor objetivo es terminar en el Top 10 y conseguir puntos valiosos para el equipo Red Bull.

“Gracias, de verdad, toda mi carrera ha valido la pena gracias a ustedes. Son la mejor afición del mundo, por mucha distancia", afirmó Checo Pérez, visiblemente emocionado al recibir el cariño de la multitud. Para el piloto mexicano, el Gran Premio de México representa una oportunidad de recompensar a su público y demostrar su esfuerzo en el trazado que tantas veces ha soñado conquistar.

