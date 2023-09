Checo Pérez queda en octava posición en GP Singapur: Ferrari se lleva el premio

En el Gran Premio de Singapur, Checo Pérez aseguró el octavo lugar en una carrera histórica donde Carlos Sainz Jr. se coronó campeón al mando de su Ferrari, rompiendo la racha de triunfos de Max Verstappen y Red Bull.

Sainz, partiendo desde la pole, realizó una actuación magistral, resistiendo el desgaste de sus neumáticos en las últimas vueltas para conseguir su segunda victoria en la Fórmula 1.

El español fue seguido de cerca por dos británicos, Lando Norris de McLaren y Lewis Hamilton de Mercedes, quien logró subir al podio después de un incidente de George Russell, quien se encontraba en el tercer lugar, pero chocó en la última vuelta.

La racha de victorias de Verstappen llegó a su fin después de 10 carreras consecutivas, y la de Red Bull se detuvo en 15, incluyendo la última temporada. Ambas marcan récords en la Fórmula 1.

Carlos Sainz admitió que redujo la velocidad para mantener una ventaja de un segundo sobre Norris, permitiéndole usar el DRS en la recta final y superar a los Mercedes.

Hamilton tomó riesgos al cambiar neumáticos en el tramo final, mientras que Verstappen no pudo superar a los Mercedes con neumáticos desgastados y quedó quinto.

