Checo Pérez queda fuera de los puntos; obtiene el puesto 16 en GP Mónaco

El mexicano Sergio Pérez cerró un fin de semana de pesadilla y sólo le alcanzó para finalizar en el puesto 16 del Gran Premio de Mónaco, mientras que el neerlandés Max Verstappen fue amo y señor al obtener el primer lugar en la carrera.

Pese a la aparición de la lluvia en las últimas vueltas, Verstappen obtuvo su cuarta victoria de la presente temporada de Fórmula Uno.

MAX VERSTAPPEN WINS IN MONACO!!! 🏁🏆🎉 The Dutchman wins a dramatic dry/wet race with Fernando Alonso finishing second and Esteban Ocon taking third with a stellar drive 👏👏👏 #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/09wqvTFp6f

El segundo lugar fue para el español Fernando Alonso, mientras que el francés Esteban Ocon completó el podio.

Los Ferrari siguen decepcionando, puesto Charles Leclerc y Carlos Sainz cruzaron la meta en la sexta y octava posición, respectivamente. El británico Lewis Hamilton terminó cuarto con su Mercedes, ya que no pudo superar a Ocon.

It was my mistake, sorry to all my team @redbullracing Tomorrow it will be difficult to do anything, but it will be a new day.



Fue mi error, una disculpa a todo mi equipo. Mañana será difícil, pero será un nuevo día.#SP11 #MonacoGP pic.twitter.com/YQxrggAuAP