Checo Pérez recuerda que tiene contrato con Red Bull tras abandono en el GP de Abu Dabi

Sergio "Checo" Pérez cerró su temporada 2024 con un amargo abandono en el Gran Premio de Abu Dabi, tras un toque con Valtteri Bottas en la primera vuelta que derivó en un trompo y lo dejó fuera de competencia.

Pérez, quien culminó octavo en el campeonato de pilotos con 152 puntos y cuatro podios, atribuyó el incidente a problemas previos en el motor de su monoplaza.

LAP 1/58



Perez goes spinning at Turn 6 and is out of the race ❌



⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠️#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/gWwGMBeuDx