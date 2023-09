Checo Pérez se convierte en padre por cuarta vez

Sergio “Checo” Pérez, piloto mexicano de Fórmula Uno, se convirtió en papá por cuarta ocasión.

Él mismo confirmó la noticia en un evento de Ford, uno de los patrocinadores de su equipo Red Bull, en donde fue felicitado por el anfitrión.

El checó se mostró alegre y muy feliz por dar a conocer la llegada de su bebé.

Tras su participación en el Gran Premio de Japón, el tapatío de 33 años fue testigo del nacimiento a su nuevo pequeño.

En junio pasado, como parte de los festejos por el Día del Padre, Checo y su esposa Carola Martínez dieron a conocer que se encontraban en la espera de su cuarto hijo, el cual se uniría a Sergio, Carlota y Emilio.

En una semana, el piloto tricolor regresará a la acción en el GP de Qatar para una de las últimas seis carreras de la temporada 2023 de la Máxima Categoría.

A ganar en la CDMX para Checo

Con la encomienda de asegurar el segundo lugar en el Campeonato de Pilotos, Sergio Pérez debe obtener excelentes resultados en lo que resta de la temporada 2023.

Es por eso que alcanzar el triunfo en el GP de la Ciudad de México el próximo 29 de octubre será clave para alcanzar ese objetivo.

"Después de convertirme en campeón del mundo, es mi mayor sueño: una victoria en México lo significa todo para mí. Es una guerra de desgaste cada año, esa carrera en casa y el GP en Austin una semana antes. Hay mucho que hacer en torno a esos carreras, pero una vez que se cierra la visera, mi atención se centra en las carreras", explicó Checo al diario neerlandés "De Limburger".

"Voy a hacer todo lo que pueda para ganar en México. ¿Voy a preguntarle a Verstappen si me dejará ganar allí? No, al contrario, esa victoria no significaría nada (para el Campeonato), quiero hacerlo por mí".

A punto de cumplir su tercera campaña corriendo para Red Bull, Pérez está feliz y tranquilo de ser parte de un equipo de élite y que ya es seis veces campeón del mundo de la Fórmula Uno.

"Estoy agradecido con Red Bull por darme la oportunidad de correr para un equipo top. Después de todo, soy un piloto que no vino de su propia academia. Sería fantástico si pudiera terminar mi carrera aquí", indicó el piloto tapatío.

"Ser un piloto para este equipo no es fácil, Red Bull Racing opera de una manera diferente a la mayoría de los equipos. Esa es también la razón por la que tienen tanto éxito".

Con información de Reforma.