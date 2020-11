Checo Pérez se lleva el segundo puesto en el Gran Premio de Turquía

MÉXICO.- El noveno podio llegó para Sergio Pérez en el Gran Premio de Turquía.

Con cautela pero sin dejar de pisar el acelerador, el piloto mexicano dio cátedra de cómo conservar los neumáticos con una sola parada en pits y asegurar el segundo lugar de la carrera.

A superb podium for @SChecoPerez - his first of 2020! 🏆#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/7eWZamwxQk