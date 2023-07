Checo Pérez suma 18 puntos y termina en segundo lugar del GP de Bélgica 2023

¡Eso Checo! Este domingo en el Gran Premio de Bélgica 2023, ha quedado en el segundo lugar y junto a Verstappen subió al podio para demostrar que tuvo una gran carrera que incluso, llegó a liderar.

Sabiendo valer su clasificación en Spa-Franchorchamps, Sergio Pérez sumó 18 puntos importantes para aumentar su ventaja como sublíder del Mundial de Pilotos pese a entrar en la vuelta 30/44 a Pits para montar neumáticos suaves, buscó la vuelta rápida para sumar un punto más en Spa.

Papa Perez with the fist pumps 😃💪 #BelgianGP @redbullracing pic.twitter.com/BxtQXNlYfU

Drama at the start 😮 Perez powers past Leclerc while Piastri and Sainz tangle at Turn 1 #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/sXBKlr5H6Z

Tras finalizar la carrera, Max Verstappen lidera el Mundial con 314 puntos, 125 más que ‘Checo’ y con 165 sobre Fernando Alonso; marca más su ventaja y podría definir el campeonato en las próximas fechas.

En Bélgica, el mexicano se enfocó en adelantar rápidamente al Ferrari de Charles Leclerc y establecerse detrás de Max Verstappen, ya que era imposible luchar rueda a rueda con su compañero en Red Bull.

"Fue una buena carrera para el equipo, tuvimos un gran comienzo para superar a Charles, que era uno de los objetivos de hoy. Estaba haciendo mi propia carrera, Max llegó bastante rápido, no pude hacer nada allí. Entonces solo se trataba de llevarlo a casa", "Estoy deseando no volver a bajar del podio de aquí a final de año. Ha sido un poco difícil, pero lo hemos superado y subido al podio, además hemos conseguido buenos puntos para el equipo", compartió Checo Pérez después de la carrera.

Con 189 puntos, 2 victorias -en Arabia Saudita y Azerbaiyán-, así como como 5 podios más: 3 en la segunda posición y 2 en el tercer sitio, son los números del tricolor en los 12 Grandes Premios disputados hasta ahora.

Max is in a class of his own currently 🤩#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/aQFAVap2Ho