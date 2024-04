‘Checo’ Pérez vio 'muy mala calificación' en la Sprint de Shanghái

Los ajustes en el RB20 antes de la sesión de calificación del Gran Premio de China 2024 no le favorecieron a Sergio Pérez.

Aunque el mexicano aseguró la segunda posición en la parrilla de salida para la carrera con una diferencia de más de 3 décimas de segundo, batalló para completar vueltas rápidas y en la primera etapa estuvo a punto de quedar eliminado.

It wasn’t easy, the track conditions changed a lot, but at the end was a pretty good Saturday for us.

First, we managed to get good points after an intense fight in the Sprint Race and then a great team result securing the front row for tomorrow.

Still some room for improvement,…