¿Courtois está pensando en dejar el arco del Chelsea?

BÉGICA.- Thibaut Courtois está a un paso de la final del Mundial. Pero lo que haga después de ese 15 de julio sigue siendo una incógnita. El portero de la selección belga analizó, en el Radioestadio de Onda Cero, el partido de cuartos de final contra Brasil, las semifinales contra Francia, Roberto Martínez y su futuro después de la Copa del Mundo.

Crecimiento: "Hace cuatro años nos daban como favorita, pero éramos una generación muy joven, nos faltó experiencia.".

Partido contra Brasil: "Me sentía muy bien antes de empezar, estaba concentrado desde el primer minuto y en todo momento pensé en que íbamos a ganar. Mis compañeros me dijeron que si yo estaba bien ganábamos a Brasil. Cuando vi el tiro de Neymar dije '¡hostia!', me siento orgulloso de esa parada"

Remontada a Japón: "El partido contra Japón nos enseñó a luchar contra las dificultades. Gracias a ese resultado hemos estado aún más unidos y hemos dejado los problemas de lado. Estos torneos en los que se juegan pocos partidos es importante la forma en la que llegas".

Semifinales contra Francia: "Ellos han jugado muy buenos partidos en este Mundial. Defienden muy bien y son rápidos en la contra, juegan muy parecido a nosotros. Contra ellos tenemos que estar todavía más concentrados que contra Brasil. Va a ser un partidazo, muy duro, pero queremos llegar a la final".

Roberto Martínez: "La gente en Inglaterra le conoce muy bien, es un míster muy ofensivo, le gusta defender con la posesión. En el partido contra Brasil cambió el sistema defensivo y ellos no se lo esperaban. Nos ha transmitido un sentimiento de unión, ahora somos uno, un solo equipo, con el ataque bien definido y la defensa igual".

Sobre su futuro: "No pienso en nada ahora mismo que no sea el Mundial. Esta Copa del Mundo puede marcar a nuestra generación y hay que estar totalmente concentrados. Después del Mundial, en unos ocho o nueve días, decidiré qué es lo mejor para mí. Ya hablaré después".