Este club turco también quiere a 'Chicharito' Hernández

Agencia

Ciudad de México.- En Turquía ven con buenos ojos la incorporación del mexicano Javier Hernández, con el Besiktas, club que buscaría hacerse de los servicios del atacante que no es tomado en cuenta por David Moyes en el West Ham.

Según información que maneja el Daily Mail, de Inglaterra, el cuadro turco intentaría negociar con el cuadro londinense para una cesión de préstamo por seis meses, mismos en los que el "Chicharito" buscaría tener más actividad para llegar en ritmo al Mundial que se jugará en Rusia, informa el portal ESPN.

"Moyes no le tiene en cuenta. A pesar de sus buenas palabras no le quiere en el equipo", aseveró Digital desde Londres Brian Owen, periodista de The Argus y que confirmó que los 'Hammers' han contactado con varios representantes intentando colocar al futbolista durante este mercado de invierno.

También te puede interesar: ¡Ya es oficial! Coutinho jugará en el Barça hasta 2023

Hace una semana, el rumor de su salida de los Hammers aumentó considerablemente después de que SkySports señaló que West Ham intentaría darle salida al delantero, en este mercado invernal debido a que el estratega escocés no lo contemplaba en su sistema de juego.

"Chicharito vino esta mañana enfermo y fue enviado a casa...no sabemos si estará bien para mañana", señaló un integrante del cuerpo técnico.

El mexicano podría ocupar en el Besiktas la plaza de Cenk Tosun, traspasado al Everton por 22 millones de euros, en un contrato de cesión que le costaría al club turco 2 millones de euros, según publicó el diario local 'Gunes' y cuya información apuntó ayer a un contacto "constante" entre los dirigentes del Besiktas y del West Ham para acelerar un acuerdo de cara a los próximos cinco meses.

El Besiktas, que marcha en la cuarta posición de la liga turca y en febrero se medirá al Bayern Munich en los octavos de final de la Champions League, no es el único club que muestra interés en los servicios del dos veces mundialista, en la Premier League hay varios clubes que buscarían incluirlo en su plantilla.

De momento, Hernández se perdería el duelo por la tercera ronda en la FA Cup, contra el Shrewsbury Town, debido a una enfermedad y sumaría otro cotejo en el que no ve acción mientras Moyes está al frente del plantel.