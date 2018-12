Este 'americanista' reforzará los colores de las Chivas

Agencia

MÉXICO.- Jesús Molina recién fichó por Chivas, el archirrival de las Águilas del América, equipo al que desde niño le ha ido el ahora refuerzo del Rebaño.

Tras su salida de Tigres en el 2011, equipo que lo debutó en Primera División, el mediocampista originario de Hermosillo declaró que desde niño siempre le había ido al América, algo que quedó claro durante su etapa como azulcrema (2011-2014) donde conquistó dos títulos de Liga (2013-2014) y una Liga de Campeones de la Concacaf (2014-2015).

También te puede interesar: Por quinta vez Serena Wiliams es la Mujer Deportista del Año

Decirles como lo dije en algún momento, sinceramente yo comenté cuando me fui acá de Tigres que yo en mi niñez si a un equipo le fui, fue al América. Mi infancia siempre fue americanista. Después me hice profesional y como profesional que soy, me entrego al equipo que me dé la confianza", indica el portal de noticias Marca en su sitio web.

En Coapa, Molina llegó a identificarse con la afición americanista, pero en el 2015 tuvo que salir para reportar con Santos Laguna. En este cierre de 2018 firmó con Chivas y sus declaraciones de hace poco más de cuatro años, salieron a la luz buscando generar polémica con los seguidores del Rebaño.