Chivas elimina al América y avanza a semifinales de la Liga MX

Ciudad de México.- Las Chivas de Víctor Manuel Vucetich fueron superiores de principio a fin en los cuartos de final ante el América de Miguel Herrera, y este sábado lo hicieron efectivo. En el partido de vuelta volvieron a vencer las Águilas, ahora por 2-1, y con ello se convierten en el segundo equipo en avanzar a semifinales, acompañando al líder León.

Lo que parecía una ventaja mínima del primer duelo de un gol en el Estadio Akron, fue manejada con templanza, contundencia y sobre todo gran trabajo de conjunto por unas Chivas que en ningún momento se vieron apremiadas ni superadas por las Águilas.

📹 #ElResumen

¡Juegazo en el Azteca!



Con 2 golazos de Cristian Calderón, Chivas se llevó la victoria 2 tantos contra 1 ante el América.



Revive los goles y mejores momentos del partido de VUELTA de los #CuartosDeFinal.#SemanaDeClásicosMX➡️#Guard1anes2020 ⚽#LigaBBVAMX pic.twitter.com/chEO2ulo96 — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) November 29, 2020

Al minuto 30 Cristian el "Chicote" Calderón se inspiró en su gol del partido de ida y en una jugada casi idéntica volvió a vencer a Guillermo Ochoa con un disparo lejano al ángulo. Pese el tanto, las Águilas siguieron adormiladas en el terreno de juego y la reacción no llegó como lo exigía un partido de Liguilla frente al odiado rival. Por el contrario, los ataques americanistas se limitaron a recorrer la banda y buscar centros que no dieron resultado; ante la desesperación incluso Miguel Herrera sacó a Richard Sánchez apenas al minuto 39 para dar entrada a Nicolás Benedetti.

América quiso tomar la iniciativa, pero le cayó el segundo gol

Para el arranque del segundo tiempo no hubo cambios, y aunque el América tomó la iniciativa el arquero Gudiño no fue exigido, pues la buena colocación y presión intensa rojiblanca dejaba sin opciones a quienes fueron la más productiva ofensiva del campeonato. Pasaron los minutos y los jugadores de peso americanistas, de la banca y titulares, no aparecieron en ningún momento. Mientras que el conjunto de Chivas se crecía.

Los jugadores del América se fueron tristes y cabizbajos tras ser eliminados por el Guadalajara. (Foto: Mexsport)

Fue así que al 70 el mismo Calderón dio el golpe definitivo en el ánimo americanista. En un contragolpe se plantó frente a la media luna del área y tras una finta, disparó bombeado al ángulo de nueva cuenta, ahora rebotando el balón en el travesaño para después entrar y sepultar las esperanzas azulcremas.

Henry Martin descontó al minuto 74 al controlar en contragolpe y disparar en los límites del área, pero ya era muy tarde. Con mucha inteligencia el Rebaño Sagrado llevó el partido al terreno de la tranquilidad, defendiendo con el balón en los últimos minutos y así eliminando a su máximo rival y propinando una dolorosa derrota para el americanismo.