Chivas es México y México es Chivas: Marcelo Michel Leaño

GUADALAJARA.- Trabaja Marcelo Michel Leaño con mucho entusiasmo en los proyectos que tiene en el Guadalajara, donde está seguro que logrará hacer un cambio de fondo porque las bases de todo lo que está haciendo, están bien puestas.

Ve Leaño que habrá un antes y un después en el trabajo que está desarrollando, el cual realiza con la emoción que le dejó dirigir a Chivas en un partido de Liga, en Ciudad Juárez, eso le inyecta fuerza, así como el ver la evolución que se ha logrado en los jóvenes de las fuerzas básicas, donde está puesto todo para el futuro inmediato de la institución.

Por supuesto que algún día piensa, regresará a dirigir, porque le apasiona mucho y todavía recuerda con cariño ese día en que derrotaron a Juárez 2-0 en calidad de visitante, pero por ahora tiene claro que sus servicios se requieren en otro lado que no es el banquillo.

"Me tocó el privilegio de dirigir ese partido. Fue un sueño cumplido, es servir a la patria, Chivas es México y México es Chivas. Es un sentimiento que jamás se me olvidará en la vida, es mágico y sobre todo, ver al jugador de futbol disfrutar del juego. Eso no tiene precio".

"El mismo futbol me irá diciendo, donde quiera que me toque colaborar lo haré con mucho gusto porque soy un apasionado de esto, un agradecido y hoy en día estoy contento, entusiasmado con esta misión y el porvenir".

Leaño precisó que la labor que realiza en las fuerzas básicas de Chivas no es nada más buscar que se logre una buena camada de futbolistas, y que atrás de ellos más y más, también buscar formar mejores personas en todos los aspectos con un trato digno.

"No, es que no es un gusano, es una devoción, es una vida alrededor de la cancha. Hoy el futbol me pide que nos enfoquemos a preparar al jugador, estaba llegando muy mal a primera división, con muy pocas herramientas. Que humanicemos más al jugador, ponerlo al centro como persona y seguiré en el futbol, lo que él me vaya diciendo".

El director de futbol juvenil del Guadalajara, ha ido cumpliendo cada uno de sus sueños que se ha puesto, hoy en mente tiene el de revolucionar el futbol mexicano por medio de Chivas, produciendo jugadores que a la vez, le bajará en costos a la institución, pero a su debido tiempo.

"Amanecí diferente tras ese partido dirigido, como hoy, amanecí también diferente y agradecido con lo que se me permite vivir, porque ha sido un año muy difícil para todo mundo. Soy afortunado de estar aquí, vivo el presente, antes me preocupaba del futuro preguntando ¿qué sucederá? Hoy estoy disfrutando cada momento".

Siempre que se levanta Marcelo, dice tener claro a quién dedica todo lo que hace, estando en primer lugar "Mi familia, mi esposa, mi hijo Santiago y a Dios, soy una persona muy creyente y a ellos les agradezco, a ellos se los dedico siempre".