Chivas: Fernando Gago desmiente rumores sobre Boca Juniors

En medio de una semana cargada de especulaciones y a pocos minutos de iniciar el Clásico Tapatío, el entrenador de Chivas, Fernando Gago, rompió el silencio acerca de su futuro.

En una entrevista exclusiva para Telemundo, el estratega argentino negó rotundamente haber tenido algún contacto con Boca Juniors, aclarando que los rumores que lo vinculan con el club xeneize son infundados.

"Yo no tuve contacto con nadie, de ningún club. No sé de dónde salió esa información". Fernando Gago, en relación a su posible desembarco en Boca. pic.twitter.com/f4LVu4oB0t

Gago, quien fue recibido con abucheos por parte de la afición rojiblanca al llegar al Estadio Akron, se mantuvo firme en su postura.