Veljko Paunovic renuncia como director técnico de Chivas

Veljko Paunovic presentó su renuncia como director técnico de las Chivas.

El estratega serbio decidió no continuar al mando del club rojiblanco tras un año al frente. En su primer torneo, las Chivas llegaron a la Final, sin embargo, la perdieron 3-2 contra Tigres cuando tenían un 2-0 a favor en el Estadio AKRON.

En el segundo torneo, clasificaron nuevamente de manera directa a la Liguilla, pero fueron eliminados en la primera Fase de los Cuartos de Final contra los Pumas.

Paunovic dirigió 44 partidos a las Chivas, de los cuales ganó 21, empató 8 y perdió 15. Su efectividad fue del 54%.

Las Chivas se encuentran actualmente de vacaciones y uno de los nombres que toma fuerza para suceder a Veljko Paunovic es el estratega argentino Fernando Gago.

Horas antes y sobre la salida de Veljko Paunovic del banquillo de las Chivas, el ex capitán de Chivas, Carlos Salcido; consideró que el Rebaño perdería la alegría.

"A Chivas le había costado encontrar un entrenador que hiciera match con los jugadores, los jóvenes. Yo no sé las razones, pero si él se va, se va una parte de una alegría que Chivas tenía en su momento en estos dos semestres con este equipo que formó, deja un gran aprendizaje con todos los chavos que tuvo, siempre era un placer escuchar lo que decían los jugadores de él.