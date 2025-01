Choca Lewis Hamilton durante pruebas con Ferrari en Barcelona

Una fuente confirmó a ESPN que el piloto británico Lewis Hamilton ha sufrido un accidente durante el segundo día de pruebas privadas de Ferrari en el Circuito de Cataluña, en Barcelona, España.

El incidente ocurrió este miércoles, cuando Hamilton perdió el control del monoplaza y chocó contra las barreras mientras probaba una versión modificada del SF-23, el auto de Ferrari de la temporada 2023.

Afortunadamente, el siete veces campeón del mundo salió ileso y el equipo italiano no espera que el percance afecte su planificación. Ferrari diseñó estas pruebas para que Hamilton y su compañero Charles Leclerc se alternen al volante bajo la normativa de 'Pruebas de un Coche Anterior' (TPC).

Las pruebas de Ferrari se llevan a cabo a puerta cerrada, sin acceso a medios ni observadores externos.

