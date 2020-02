NÁPOLES.- De cara al duelo que su equipo tendrá ante Barcelona en los octavos de final de la Champions League, Gennaro Gattuso, técnico de la Napoli, considera que Hirving (Chucky) Lozano no está listo para jugar ante un rival de alto nivel, por lo que no le dará minutos.

"No, no creo que juegue. No lo estoy considerando mucho en este momento porque estoy tomando otras decisiones. Él tiene que trabajar y estar listo. No es el único que no está jugando. Hoy estoy en búsqueda de otras características que no veo en él, debe trabajar", comentó Gattuso sobre el mexicano.

“Rino”, se dijo admirador del trabajo del entrenador del Barcelona, pues considera que con Setién, el Barça está volviendo a tener un mejor tránsito, recuperación de balón y alta presión. Le tocó enfrentar a Setién en la Europa League, cuando éste estaba en el Real Betis, por lo que ya conoce su fútbol al que calificó como ofensivo pero con defensivamente atentos.

Pidió a su equipo competir con carácter y concentración para tener opciones ante un rival al que reconoce como más preparado y que exigirá la mejor versión de la Napoli en los 180 minutos, por lo que pide lucidez para controlar el partido en todo momento y control de balón en la salida. Quiere un Napoli vivo que juegue con la cabeza en alto.

Sobre Lionel Messi dijo, "lleva muchos años siendo el mejor jugador. Es el más grande no solo a nivel técnico, sino por cómo vive su carrera. Nunca dijo una palabra equivocada, siempre perfecto. Es increíble, hace cosas que solo veo en la Play Station, hace cosas impensables", afirmó.

Por último No quiso hacer comparaciones entre Diego Armando Maradona y Lionel Messi, aunque sí admitió que ve elementos similares. Reconoció no poder haber visto en vivo a Maradona, pero cuando ve a Messi, siente que mira a la leyenda de la Napoli.