Clembuterol en carne roja: enemigo invisible de los deportistas mexicanos

El sueño de participar en los Juegos Olímpicos de París 2024 ha llevado a Marco Verde, un boxeador mexicano de Sinaloa y medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, a renunciar temporalmente a una de sus más entrañables tradiciones: la carne asada. debido al clembuterol, un enemigo invisible para los deportistas mexicanos, ha sido la causa de esta decisión.

En México, algunos ganaderos han utilizado clembuterol para engordar a sus reses, una práctica prohibida pero que aún representa un riesgo latente. Consumir carne roja contaminada con esta sustancia puede resultar en un positivo en los controles antidopaje, algo que los atletas que van a competir en los Juegos Olímpicos no pueden permitirse.

“Cuando yo estoy en mi estado, mi municipio, nunca he tenido problemas. Siempre comiendo mis tacos de carne asada. Pero ya me estoy un poco limitando eso”, declaró Verde a The Associated Press. “Soy fan de estar ahí con mi familia haciendo esa carne asada, pero por ahora no”.