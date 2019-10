Lluvia aplaza serie de Campeonato de la Liga Americana

Agencias

La Serie de Campeonato de la Liga Americana recibió este miércoles al invitado menos deseado, la lluvia. El partido fue postergado por la amenaza de 100 por ciento de probabilidad de lluvia en el área de New York, incluido el Bronx, donde se localiza el Yankee Stadium.

El encuentro se celebraría el jueves en donde iniciarían Masahiro Tanaka por los New York Yankees, quien lanzó´pelota de un hit en el primer encuentro de la serie, mientras que Zack Greinke haría lo propio por los Houston Astros. Greinke no las ha tenido todas consigo con marca de 0-2 en los playoffs y efectividad de 8.38

Las Grandes Ligas tomaron la decisión alrededor del mediodía de este miércoles. Pero en el parque de pelota durante lunes y martes ya se hablaba del posible cambio de programación de los partidos.

Los boletos del Juego 4 de la Serie de Campeonato, segundo en New York, pueden usarse en el partido del jueves, que comenzará a las 8:08 p.m. ET. Los boletos del Juego 5 (Juego 3 en New York) se usarán en el partido del viernes, que comenzará a las 7:08 p.m. ET".

Esto significa que ambos equipos perderían su día de descanso, celebrándose el quinto partido el viernes en la noche.

El pronóstico del tiempo en el área de Nueva York, incluido El Bronx, donde se localiza el Yankee Stadium, preveía 100 por ciento de probabilidad de que la lluvia llegará en aguacero a partir de las 4 p.m. ET.

Los Astros lideran la serie 2-1 sobre los Yankees, después de su triunfo el martes, que también les recupera su ventaja de localía por tener la mejor marca de la Liga Americana y de las Grandes Ligas durante la temporada regular.

Ambos equipos anticipaban jugar el miércoles con relevistas desde el principio, para que sus tres principales abridores estén en rotación normal de descanso a partir del jueves.

(Info: espn)