Club América le gana al Toluca FC

CIUDAD DE MÉXICO.- En las últimas semanas el Club América ha acaparado todos los reflectores por el regreso de Guillemos Ochoa y las ventas de Marchesín y Mateus Uribe. Después de la gran actuación en el partido pasado, sobretodo, de Giovani Dos Santos y Roger Martínez, el cuadro Coapa llegaba para sumas otros tres puntos.

Toluca no ha iniciado de la mejor manera y Ricardo La Volpe se encuentra en la cuerda floja. Durante la primera hubo muy pocas oportunidades de gol, salvo un tiro esquinado que atajo muy bien Óscar Jiménez a primer poste, publicó Soy Fútbol.

Para los segundos 45 minutos, el Club América controló el juego; sin embargo, tras un tiro de esquina por parte del Toluca, dejo mal parada a la defensa y fue aprovechado por un contragolpe de Renato Ibarra, quien terminó pro cruzar a Alfredo Talavera para abrir el marcador al minuto 63.

El ritmo del partido bajo y no se hicieron daño los dos equipos. Toluca no supo descifrar la defensa americanista y sumó su tercera derrota del torneo. Las “Águilas” no conocer la derrota y llegaron a 10 puntos, compartiendo el liderato con Querétaro.