Chivas anda tras un portero del FC Dallas

Ciudad de México.- Chivas no solamente volteará a ver a jugadores del mercado mexicano, pues abrirá sus horizontes para también encontrar refuerzos en el extranjero y por eso la MLS se convertirá en una opción. El presupuesto que tienen no es amplio, no pasará los ocho millones de dólares, por ende tratarán de ser quirúrgicos en la elección.

Hay un jugador de la MLS que vienen siguiendo, no es precisamente de los ‘peces gordos’, es un portero que milita en el FC Dallas de nombre Jesse Gonzalez, quien tiene la nacionalidad mexicana y estadounidense, informa el portal Mediotiempo.

Sin ser un hecho que se vaya a convertir en nuevo integrante de los rojiblancos tras la salida de Rodolfo Cota, la directiva de Chivas siente que debe encontrar otro portero, pero no lo ha decidido en plenitud.

Las prioridades que solicitó Matías Almeyda para apuntalar el equipo son en otras líneas, como la lateral derecha e izquierda, además de la central y para ello dejó nombres que hace días se dieron a conocer, y que son: José Madueña, Javier Aquino, Jorge Torres Nilo, Jaime Gómez y Brayan Garnica.

Por otro lado, el director deportivo de Chivas, Francisco Gabriel de Anda, reconoció que la relación del técnico Matías Almeyda y la directiva de Chivas se ha desgastado, y ese puede ser uno de los motivos por el que el entrenador argentino, pueda poner en duda su permanencia en el banquillo rojiblanco.

En charla con la mesa de Futbol Picante, De Anda estableció que son muchos los factores los que podrían determinar la estancia de Almeyda en Chivas y no se refirió sólo a la lista de peticiones que dejó para reforzar al equipo.

“En el desgaste de Matías Almeyda con la directiva de Chivas deben incluirme a mí, porque soy parte de la directiva que conforma el señor Vergara, Amaury y el señor José Luis, te hablo de factores en general, no solamente es el tema de los jugadores o del plantel, sino que hay varios factores, es multifactorial, el que Matías Almeyda quizá hoy tenga dudas de seguir en Chivas o no seguir”, confesó Paco Gabriel.