Club Santos insiste en ir contra Disney y la cadena deportiva Fox

Luis Homero

MÉXICO.- El club de futbol Santos busca que la justicia federal invalide la decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) que autorizó la concentración de Disney y la cadena de televisión deportiva Fox, sujeta a varias condiciones.

El equipo de La Laguna presentó un amparo contra esta concentración, alegando que tendrá como consecuencia que no puedan ser ejecutados los derechos y obligaciones de su contrato de transmisión televisiva con Fox.

El primer round no le resultó favorable. Juan Pablo Gómez Fierro, Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, desechó la demanda, al estimar que la concentración no afecta sus intereses.

Club impugna

Pero el club impugnó y el pasado jueves el Primer Tribunal Colegiado en la materia declaró que es fundado el recurso.

No obstante, el magistrado precisó que el alcance de este fallo no consiste en admitir en automático el amparo, sino en que el juez Gómez Fierro vuelva a analizar la demanda de Santos y, en caso de no existir otra causa de improcedencia, entonces sí, darle trámite.

El 7 de diciembre de 2018, Santos suscribió con FSLA Holdings, LLC, una subsidiaria de Fox, un contrato mediante el cual la televisora adquirió los derechos de transmisión de los partidos de los laguneros como local.

Apenas tres meses más tarde, el IFETEL avaló la concentración de Fox y Disney.